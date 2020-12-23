В Москве муниципального депутата Юлию Галямину приговорили к двум годам условно по «дадинской» статье

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину виновной по «дадинской статье» – о неоднократных нарушениях правил организации митингов – и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Об этом сама Галямина сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Суд решил, что депутат выступила организатором незаконных митингов в целях изменения конституционного строя РФ. «Доказательств достаточно, чтобы сделать вывод о виновности Галяминой», – цитирует депутат текст приговора.

Около здания суда собралось около 200 сторонников Галяминой. Петиция на портале Сhange.org с требованием прекратить уголовное преследование депутата набрала более 150 тысяч подписей.

Как сообщалось ранее, Галямину обвинили по ст. 212.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Следователи считают, что депутат призывала граждан участвовать в незаконной акции в Москве 15 июля 2020 года, когда проводился сбор подписей, чтобы опротестовать результаты голосования по поправкам в Конституцию. До этого в течение полугода Галямину привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.12.20

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