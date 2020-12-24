Собянин и Воробьев прислушались к Путину: в Москве и Подмосковье 31 декабря объявили нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев официально рекомендовали предприятиям и организациям объявить 31 декабря выходным днем.
«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации – те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», – сказал Собянин в эфире канала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Аналогичные решение принято в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря рекомендуется установить нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. В этом году это решение будет приниматься на уровне регионов, а в следующем году, как ожидается, будет принят федеральный закон.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 24.12.20
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