Циклон «Грета»: снежный шторм в Москве окажется затяжным

В московском регионе после полудня ожидается усиление снегопадов. Согласно прогнозу центра «Фобос», в регионе может выпасть до 11,6 мм осадков, что составляет пятую часть месячной нормы.

По данным синоптиков, столичный регион атакован североатлантическим циклоном «Грета». В ближайшие шесть часов интенсивность осадков будет «внушительная» – снежный покров может увеличиться на 5-6 мм. При этом ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.

«Ближе к вечернему часу пик, когда к столице приблизится тёплый фронт, температура может уйти в плюс, и в отдельных районах не исключены замерзающие осадки», – уточнили метеорологи, отметив, что оттепель продлится несколько часов.

К субботе, 26 декабря, температура опустится до -2°. В последующие дни осадки прекратятся. В воскресенье, 27 декабря, ожидается -3…-5°. Ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. В Москве подморозит до -11…-13°, по области до -20°. Однако уже 29 декабря в регион вернутся осадки, потеплеет до -1…-3°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.12.20

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