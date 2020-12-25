СКР подтвердил: против Соболь возбуждено уголовное дело

В отношении юриста ФБК, соратницы скандального политика Алексея Навального Любови Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе столицы.

«Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток, Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребёнком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следователями допрашиваются лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.

Москва, Светлана Антонова

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