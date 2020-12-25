Евгений Пригожин уверен, что тюрьма пойдет на пользу Любови Соболь

В свете новостей о возбуждении уголовного дела в отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь редакция РИА «Накануне.RU» обратилась к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину за комментарием. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Корреспонденты «Накануне.RU» обратились к Пригожину с вопросом, есть ли связь между уголовным делом против Соболь и его исками к юристу ФБК. По словам предпринимателя, в указанных событиях нет никакой связи. Также бизнесмен заявил, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Соболь правильное.

Пригожин подчеркнул, что оппозиционные силы в последнее время не просто пытаются давить на власть, они «беспредельничают» от собственной безнаказанности и давно перешли границы дозволенного. Поэтому Соболь было бы полезно посидеть в тюрьме, чтобы, как выразился бизнесмен, по-настоящему полюбить Родину-мать.

«Любови Эдуардовне давно пора понюхать запах тюремной камеры, чтобы она полюбила Родину-мать по-настоящему», – заявил петербургский предприниматель.

Также Пригожин заметил, что «мать должна не только позволять безобразничать», но и уметь наказывать.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Пригожин подал в суд на Соболь за распространение в Сети заведомо ложной информации, порочащей его честь и достоинство. Команда юристов предпринимателя подала иски к юристу ФБК в декабре 2020 года.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 25.12.20

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