Москва помогает Банги: ЦАР получила партию вертолетов

Россия продолжает оказывать помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР) в рамках ранее достигнутых договоренностей. 24 декабря в африканское государство прибыла партия российских транспортных вертолетов. Техника доставлена в международный аэропорт Банги Мпоко.

27 декабря 2020 года в африканской республике состоятся выборы президента и членов Национальной Ассамблеи – к этому событию была приурочена российская помощь.

Ранее СМИ сообщали об осложнении обстановки в африканском государстве. 17 декабря некоторые радикальные бандформирования решили более не придерживаться мирного процесса и начали наступление на столицу республики Банги в расчете на срыв выборов. На этом фоне в ЦАР участились боестолкновения вооруженных сил страны (FACA) с бандитскими группировками. Известно, что центральноафриканским военнослужащим помогают российские инструкторы. После известий об ухудшении ситуации в ЦАР Москва приняла решение дополнительно направить в республику 300 военных специалистов для полноценного проведения инструктажа центральноафриканской армии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.12.20

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