В Москве скончался советский разведчик Джордж Блейк: передавал информацию о британской MI6

В Москве на 99 году жизни умер советский разведчик Джордж Блейк, который бежал в 1965 году из британской тюрьмы. У него остановилось сердце, пишет РБК со ссылкой на информацию СВР.

Блейк во время Второй Мировой войны начал работать на британскую разведку MI 6, после окончания военных действий он был направлен в Германию, где должен был заниматься сбором данных о советских войсках. Там Блейк изучил идеи коммунизма, и стал склоняться к переходу на сторону СССР. Однако в конце 40-х годов MI6 перебросила его работать в Сеул, где он попал в корейский лагерь. Оттуда Блейк передал письмо с просьбой о помощи не своему руководству в британском разведке, а в советское посольство. После встречи с представителем разведки СССР Блейк стал работать на советскую сторону, которой и передал информацию о MI6.

Из Сеула разведчик вернулся в Лондон, где продолжил «работать» на британскую разведку, собирая о ней данные изнутри и передавая их советской стороне.

Раскрыт Блейк был в 1961 году польским разведчиком, суд приговорил перебежчика к 42 годам заключения. Из тюрьмы ему удалось бежать в 1965 году. Перебравшись через Ла-Манш, он добрался до Берлина, а затем – до Москвы. В российской столице Блейк и жил все эти годы.

Издание пишет, что бывшему британскому разведчику в СССР было присвоено звание полковника внешней разведки, он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

На 90-летие Блейк получил поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 26.12.20

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