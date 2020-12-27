Пригожин договорился о мастер-классах русской кухни с рестораторами Банги

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опроверг причастность к событиям в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и деятельности ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в ответе пресс-службы компании «Конкорд» на запрос журналистов «Правда.ру».

По словам предпринимателя, он неоднократно указывал, что не имеет отношения к деятельности ЧВК. Исключением можно назвать американскую Blackwater, которую Пригожину советуют приобрести, но лишь после того, как его специалисты выяснят, связана ли компания с кулинарией.

В то же время бизнесмен указал, что в ЦАР никогда не был, а потому бизнес-интересов в этой стране не имеет.

«Однако я уже связался с союзом рестораторов города Банги и обсудил с ними совместные проекты. Как я понял, в этой стране живёт замечательный народ. Там нет ни ковида, ни экономического кризиса и я, безусловно, готов помогать им по мере сил и возможностей. Например, мы уже договорились о проведении мастер-классов русской кухни», – добавил он.

Ранее стало известно об участившихся атаках вооружённых группировок на солдат правительственной армии и миротворцев в ЦАР. Несмотря на это, в правительстве республики уверены, что из-за подобных событий не следует переносить предстоящие выборы президента и депутатов законодательного собрания.

Москва, Светлана Антонова

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