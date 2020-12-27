Итоги льготной ипотеки: в России растут цены на «вторичку», дальше – будет дороже

В 2021 году в России в результате роста цен на новостройки начнется переток покупателей на вторичный рынок. Однако, по данным аналитиков ЦИАН, стоимость жилья в этом секторе также продолжает повышаться – прирост за кризисный 2020 год уже оставил более 10%, пишет «Коммерсантъ».

По данным экспертов, средняя стоимость «вторички» городах-миллионниках в декабре составила 82,2 тысячи рублей за 1 кв метр. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,5%, годовое повышение – 10,3%. В Москве вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 210,4 тысячи рублей за 1 кв. метр. Это на 2,2% дороже, чем в ноябре, и на 12,6% превосходит значение декабря прошлого года.

Риелторы пояснили, что в декабре всегда фиксировался рост цен, но новой тенденцией станет то, что в январе-феврале 2021 не ожидается традиционного падения стоимости. Как считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, в начале следующего года на рынке «вторички» ожидается стагнация. На эту ситуацию продолжает влиять льготная ипотека, при этом на него начинают выходить инвестиционные квартиры, которые были куплены на стадии строительства для перепродажи. «Они приобретались, когда стоимость недвижимости на первичном рынке уже приближалась к значениям вторичного, тем не менее, сейчас инвесторы стремятся получить какую-то доходность», – пояснил Попов.

По его словам, сейчас рост «вторички» стимулирует действующая на первичном рынке программа льготного ипотечного кредитования, и выход на рынок инвесторов, планирующих перепродать дороже купленные ранее квартиры.

Согласно прогнозам аналитиков, из-за более выраженного роста цен новостройки в следующем году усилится переток покупателей с первичного рынка на вторичный.

Наравне с этим Попов также обратил внимание, что повсеместное увеличение цен на первичном рынке из-за программы льготной ипотеки. «На рынке немало и альтернативных сделок, когда новостройки приобретаются на средства от продажи старой квартиры. Тогда продавцы повышают стоимость объектов, чтобы просто сократить разницу между стоимостью своей и альтернативной квартиры», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.12.20

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