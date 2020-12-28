«Кремлю придется обратить на это внимание»: эксперт о главных рисках 2021 года

В 2021 году Россия рискует столкнуться с ростом претестных настроений, что будет спровоцировано как недовольством граждан, так и попыткой раскачать ситуацию извне. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, Кремлю также придется уделить значительно внимание напряженной обстановке на постсоветском пространстве. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Основной риск – риск протестных настроений. Экономическая ситуация ухудшается. Мы видим, что люди начинают все активнее выражать недовольство по отношению к системе власти, тем более, будет год больших выборов. Скорее всего, на фоне недовольства будут попытки раскачать ситуацию извне. Год пройдет под этим риском», – сказал Фетисов.

По его словам, второй риск связан с первым. «Это рост числа экологических катастроф. Особенно это касается регионов Сибири, где все чаще происходят аварии, и фиксируется возрастающее значение этой темы для населения. Этот риск также будет выражаться в виде протестных настроений», – считает эксперт.

По его оценке, третий риск – геополитический. «Он связан непосредственно с происходящим на границе с Россией. Можно ждать обострений как в Донбассе, так и в Приднестровье. Остаются открытыми вопросы по Нагорному Карабаху, где даже сегодня мы видели очередные провокации, и по Белоруссии. Скорее всего, спокойно пройдут выборы в Казахстане 10 января, но неспокойно пройдут выборы в Киргизии, также назначенные на 10 января», – подчеркнул политолог.

«Кремлю придётся обращать на это внимание. Так или иначе, напряжённость на постсоветском пространстве будет находиться в российской повестке», – заключил Фетисов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.12.20

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