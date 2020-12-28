Синоптики определили, какая погода будет в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве будет тепло, днем возможен небольшой снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Синоптики отмечают, в целом погода на текущей неделе будет неустойчивая, а умеренно морозная температура сменится оттепелью и гололедом.

Ближайшей ночью осадков не ожидается, температура воздуха в столице составит -12...-10°, по области до -15°. Во вторник днем начнется небольшой снег, в Москве ожидается -7...-5°, по области будет чуть холоднее – до -10°. Юго-восточный ветер усилится, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в среду пойдет снег, местами будет наблюдаться гололед, столбики термометров в Москве опустятся лишь до -8…-6°, в Подмосковье до -11...-6°. Днем снег чуть утихнет, гололедные явления сохранятся, но станет ощутимо теплее: до -2...0° в Москве и -5...0° в регионе.

В четверг, 31 декабря, москвичей ожидают осадки при температуре воздуха -2...0° ночью и до плюс 2° днем. В пятницу небольшой снег продолжится, в течение суток столбики термометров будут показывать от -4 до 1°. В субботу ситуация кардинально не изменится: ожидаются осадки при ночной температуре -5...0°, днем станет еще теплее: -3...2°.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.12.20

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