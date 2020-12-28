Россия справилась с задачей по помощи Центральноафриканской Республике

Россия играет важную роль в Центральноафриканской Республике (ЦАР), однако многие ее недооценивают. Так считают специалисты по Ближнему Востоку и Африке. Об этом в интервью журналистам ФАН рассказали авторы Telegram-канала «Рыбарь».

По их словам, на сегодняшний день экспертное сообщество различных стран в качестве ориентира использует статьи западной прессы. Появились такие публикации и в информационном пространстве ЦАР. После того, как 17 декабря произошло обострение ситуации, обозреватели стали читать иностранные СМИ.

Боевики и радикалы на их страницах называются «оппозиционерами». Российских же инструкторов, прибывших на помощь центральноафриканской армии, они в своих материалах приравняли к «комбатантам».

Различные «эксперты» стали тиражировать в социальных сетях дезинформацию. О реальном же вкладе России, без которой африканские военные не сумели бы отразить наступление на Банги, никто в своих постах не упомянул.

Однако, несмотря на все выпады со стороны иностранной прессы, наша страна успешно справилась со своей задачей в ЦАР и помогла провести президентские выборы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.12.20

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