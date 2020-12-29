«Конечно, хотелось бы, чтобы власть занималась нужными людям вещами»: минюст РФ впервые включил в реестр инагентов «физиков»

Министерство юстиции РФ обновило реестр СМИ-иностранных агентов – впервые этот статус получили не юридические, а физические лица. В список были включены 79-летний правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ-Медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7х7»), главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич.

Все «иноагенты» должны ставить соответствующие предупреждения на все свои «материалы», в том числе записи в соцсетях, а также обязаны раз в полгода отчитываться в Интернете о своей деятельности и расходах, пишет «Коммерсантъ».

Комментируя свой новый статус, Лев Пономарев заявил, что «попал в список уважаемых изданий и в хорошую компанию». При этом он подчеркнул, что «никогда ни от какого СМИ я не получал никаких денег».

Акционистка, феминистка и художница Дарья Апахончич отметила, что падание в реестр стало для нее неожиданностью. «Как я поняла, чтобы туда попасть, нужен блог и какие-то деньги из-за границы. Ну вот я получала гонорары за свои зарубежные концерты – последний раз из Финляндии, например <…>Я считаю, что власть заметила нашу борьбу за права женщин и против домашнего насилия. И вот таким образом сообщила нам об этом. Конечно, хотелось бы, чтобы власть занималась нужными людям вещами», – сказала Апахончич и добавила, что намерена обжаловать решение минюста в суде.

Как пояснили эксперты, чтобы стать СМИ-иноагентом, необязательно работать в СМИ, достаточно дать экспертный комментарий одному из 12 изданий, которые уже есть в реестре. Правовая база для этого была подготовлена еще год назад, когда Госдума приняла поправки к закону о СМИ. После принятия этого решения любой человек, который «распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц… сообщения и материалы», может оказаться в реестре.

Такой статус может получить, например, любой российский ученый, который ведет научные исследования на зарубежные гранты и при этом дает экспертные комментарии СМИ-иноагенту. В результате, «агенты» могут быть зачислены уже десятки тысяч граждан России, отмечает издание.

Москва, Александра Быстрицкая

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