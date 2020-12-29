«Роспотребнадзор опозорился на весь мир»: в Москве около сотни активистов потребовали объяснений от Поповой

В здание Роспотребнадзора в Москве сегодня пришло около ста человек с требованием дать ответы на вопросы, касающиеся ситуации с коронавирусом и вакцинацией россиян. Участники акции вели в соцсетях прямую видеотрансляцию с места событий. В частности, встречи с руководством ведомства добивались представители общественных организаций «Независимая ассоциация врачей» и «Лига защитников пациентов».

«Мы требуем предоставить отчет о вашей деятельности, – зачитала требования к Роспотребнадзору председатель общественной организации «Независимая ассоциация врачей» Алина Лушавина в прямой трансляции на Youtube-канале SLOVORUSINFO. – На основании каких научных фактов вы принимаете ваши решения – либо вы некомпетентны, либо вы делаете это специально».

Кроме того, врачи потребовали остановить вакцинацию населения препаратами от коронавируса, поскольку «разработать эффективную вакцину за несколько месяцев в принципе невозможно». «Мы требуем эту вакцинацию отменить – а не [по принципу] добровольно, не добровольно. Просто отменить, – заявила Лушавина. – Второе: отменить постановление об обязательном ношении масок, потому что данное постановление нарушает Конституцию и многие законы РФ, [маски] еще и вредят здоровью граждан».

Общественники потребовали также включить в состав оперштаба по борьбе с коронавирусом представителей «Независимой ассоциации врачей», поскольку отсутствие там специалистов-практиков привело к тому, что «система оказания медицинской помощи в РФ оказалась полностью разрешена».

Представители ассоциации принесли в Роспотребнадзор увесистую пачку документов – в частности, свою экспертизу по масочному режиму, по вакцинации, и по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, глава «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что конструктивного разговора с руководством Роспотребнадзора в этот раз получиться не могло. «Наша позиция кардинально отличается от позиции властей, и она игнорируется», – подчеркнул он, отметив, что «Россия в этой части находится фактически под внешним управление ВОЗ». «Протестное настроение есть, игнорировать его уже нельзя, оно уже здесь, под дверями их кабинетов, а не просто в переписке», – сказал Саверский.

По его мнению, причины коллапса в медицине созданы политикой, в том числе, Роспотребнадзора.

Участники ассоциации врачей рассказали, что в здании Роспотребнадзора вместе с ними сейчас находится большое количество представителей из регионов, которые привезли более 11 тысяч подписей против принудительной вакцинации, и эти люди намерены высказать главе ведомства Анне Поповой свое мнение. Одна из активисток заявила, что сегодня была удивлена массированной рекламой вакцинации в метро Москвы. «Прямо эта забота государства о людях, она настораживает», – пояснила она.

Другая участница, прибывшая из Липецкой области, подчеркнула, что «все работающие в этом здании [Роспотребнадзора в Москве] ходят без масок», а к выдвигающим требования людям так никто и не вышел.

«Нас не приняли, и мы видим, что сюда прибывает полиция. Я не знаю, чего они боятся – видимо того, что мы штурмом будем брать? – отметила Алина Лушавина. – Но мы люди культурные, мы пришли поговорить, но к нам говорить не вышли. Поэтому тут сейчас оставляем свое требование. Мы оставляем письмо. Роспотребнадзор, я считаю, сегодня опозорился на весь мир».

После этого больше часть посетителей по просьбе охраны вышла на улицу, в здании остались только врачи из Независимой ассоциации, которые все еще рассчитывали, что к ним выйдет кто-то из руководства Роспотребнадзора. «Нас держали два часа в холле, никто не может к нам выйти решить вопрос, – сказала Лушавина. – Мы врачи, мы мирно пришли поговорить».

В результате активисты ушли из здания Роспотребнадзора, так и не дождавшись встречи с руководством. «Мы идем в генпрокуратуру», – заключила глава «Независимой ассоциации врачей».

Москва, Татьяна Дорофеева

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