Пригожин планирует в ближайшее время забрать ФБК за долги

Бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин заявил о планах взять под свой контроль «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) и предложил возглавить эту организацию государственному секретарю США Майклу Помпео.

Ранее госсекретарь США безосновательно обвинил освобожденных из ливийского плена российских социологов в том, что они являются «агентами». На заявление отреагировал один из освобожденных, российский социолог Максим Шугалей, опубликовав открытое письмо, адресованное Помпео. После журналисты «Политонлайн» обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать слова госсекретаря США.

Ответ Пригожина привела пресс-служба компании «Конкорд». Предприниматель сообщил, что уважает граждан США, отстаивающих традиционные ценности. При этом бизнесмен отметил, что в Штатах есть некая «финансовая и политическая элита», эксплуатирующая своих граждан.

Пригожин счел недостойным поведение госсекретаря США. При этом бизнесмен предложил дипломату новую работу.

«В ближайшее время я планирую забрать за долги ФБК (признан иноагентом в РФ) у гражданина, так как он себя полностью дискредитировал. Предлагаю Вам возглавить этот ресурс для того, чтобы бороться с американским глубинным государством и вывести его на чистую воду», – добавил предприниматель.

Напомним, в начале декабря двух российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из частной тюрьмы «Митига». Ученых удерживали в Ливии незаконно более чем полтора года. Помпео назвал освобожденных граждан РФ «агентами, которые подрывали политику в Ливии». В связи с этим Шугалей опубликовал открытое письмо с требованием объяснений.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 29.12.20

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