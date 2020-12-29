До конца суток: москвичей предупредили о ледяном дожде

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: до конца суток ожидается гололед и гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 метров секунду, местами возможен ледяной дождь. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. В условиях ледяного дождя лучше ограничить использование автотранспорта, по возможности – вообще отказаться от поездок.

Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек.

В региональном главке МЧС предупредили, что при гололеде и усилении ветра возможно нарушение энергоснабжения, поэтому необходимо приготовиться к отключению электроэнергии.

Как сообщал «Новый День», ранее синоптики предупредили, что 29 декабря в регион вернутся осадки, потеплеет до -1…-3°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.12.20

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