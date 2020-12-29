В список НКО-иноагентов включен центр «Насилию.нет»

Минюст РФ включил в список иностранных агентов правозащитный центр «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия. Сообщение о дополнении списка НКО-иноагентов сегодня опубликовано на сайте министерства.

«29 декабря 2020 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ»», – говорится в сообщении.

Директор центра Анна Ривина на своей странице в «Фейсбуке» отметила, что «95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% – за пропаганду лгбт».

«Я раз 200 продумала, что напишу подробный пост, у меня даже черновик есть, но оказалось, что вообще нет сил и желания говорить. Я отползу в кусты и в тишину до начала января, тк батарейки совсем сели. Но очень разозлили, поэтому в 21 году мы будем делать больше, громче, прозрачнее и наглее, пошли они подальше», – подчеркнула Ривина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.12.20

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