Риски-2021: коронавирус, Госдума и дестабилизация вблизи российских границ

В 2021 году для России наряду с коронавирусной угрозой существует «традиционный» риск дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве. Как считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов, особую роль в этом может сыграть Украина.

«Будет много интересных новых рисков, которые пока не совсем очевидны. Но некоторые можно назвать уже сейчас. Во-первых, это – риски продолжающейся пандемии. Во-вторых, риски дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве. Это – традиционный риск, но, как показал 2020 год, существует целый ряд новых подходов и методов, которые применяются, чтобы дестабилизировать обстановку. Это связано и с Белоруссией, и с зоной Нагорно-Карабахского конфликта, Донбассом», – сказал Денисов, отметив, что появиться новые горячие точки, которые «проявятся в канун избирательной кампании».

«Третий риск связан как раз с избирательной кампанией в Государственную думу. Это будет хороший повод для целого ряда стран, которые воспринимают Россию как противника, активизировать свои усилия. Здесь тоже можно быть уверенным, что будет ряд проблем», – полагает политолог.

По его оценке, еще одним риском для России может стать украинский вопрос. «Можно уже прогнозировать, что со стороны Украины будет целый ряд проблем. Пока не совсем понятно, как на них отвечать. В частности, решение о запуске так называемой Крымской платформы – диалогового формата по Крыму, в рамках которого видимо даже будут вводиться санкции в отношении РФ, плюс – продолжающаяся ситуация в Донбассе, невыполнение минских соглашений», – пояснил Денисов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.12.20

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