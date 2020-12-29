Новогодний «подарок» для россиян: «Оливье» за год подорожал на 6,14%

В России главное блюдо новогоднего стола – салат «Оливье» – за год подорожал на 6,14%. Как сообщил Росстат, порция на 4-5 человек (2,3 кг) обойдется в среднем в 386,60 рублей, тогда как в 2019-м его приготовление обходилось в 364,24 рубля.

«Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца», – цитирует данные «Интерфакс».

При этом цены на самые дорогие ингредиенты в праздничных салатах – вареную колбасу и сельдь – выросли на 1,69% и 1,55% соответственно. Отмечается, что стоимость селедки под шубой (1,7 кг) составила 169,27 рублей, что на 7,4% выше, чем в прошлом году – 157,61 рублей.

Дешевле всего салат «Оливье» обойдется в Белгородской области, а селедка под шубой – в Мордовии. Самыми дорогими ингредиенты для новогодних блюд станут для жителей Чукотки.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря президент РФ Владимир Путин обрушился с критикой на правительство за существенный рост цен на продовольствие. Он подчеркнул, списать все на пандемию не получится и потребовал разобраться с ситуацией. После этого, Госдума и Совфед приняли закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, когда устанавливать предельные цены на социально значимые продукты.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.12.20

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