Путин поздравил президентов США: Трампу пожелал «бодрости духа», Байдену – «учитывать интересы друг друга»

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления главам государств по всему миру. Как сообщила пресс-служба Кремля, в послании новому президенту США Джо Байдену сделан акцент на равноправном сотрудничестве.

В частности, Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, «подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества».

«Президент выразил уверенность, что Россия и Соединённые Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в сообщении.

При этом российский лидер также поздравил с Рождеством и новогодними праздниками и действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания».

Как сообщал «Новый День», 15 декабря Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. В телеграмме он отметил, что российско-американское сотрудничество, «основанное на принципах равноправия и взаимного уважения», отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества. «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.12.20

Кремль готовится к революционным волнениям: сценарий 2021 года – запретительный. / Обыски и тюрьмы: мэрии Москвы напомнили о бюджетных тратах в 2019 году. / В Сербию прибывает первая партия российской вакцины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»