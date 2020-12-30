Иски Пригожина к Соболь и Навальному не связаны с их политической деятельностью

Пресс-служба компании петербургского предпринимателя Евгения Пригожина «Конкорд» подсчитала число исков против скандального блогера Алексея Навального и его сторонников, рассматриваемых в московских судах.

На данный момент в московских судах зарегистрировано десять исков предпринимателя – сумма, которую Пригожин намерен взыскать с Навального и его окружения, составляет 77 млн рублей.

В официальной группе «Конкорда» в социально сети «ВКонтакте» говорится о ещё как минимум шести исках, которые в скором времени будут направлены в суд. Юристы Пригожина также продолжают тщательно отслеживать все публикуемые ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан иноагентом) материалы на предмет информации, которая не соответствует действительности и порочит деловую репутацию и честь Пригожина.

В сообщении особый акцент сделан на отсутствии связи между поданными исковыми заявлениями и политическими взглядами персон, в отношении которых истец заявил требования в суд. Пресс-служба подчеркивает, что они направлены исключительно на понуждение ответчиков к соблюдению законов РФ.

Напомним, 29 декабря в Симоновском районном суде города Москва прошло заседание по иску петербургского бизнесмена против Навального и Соболь за видеоролик, содержание которого нанесло вред его деловой репутации.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 30.12.20

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