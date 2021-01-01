Туадера выразил благодарность России за помощь в противодействии экстремистам

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера произнес новогоднее обращение к народу. В ней он рассказал о вызовах, с которыми его стране пришлось столкнуться в 2020 году.

Речь шла о коронавирусе и атаке «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Вооруженные группировки под предводительством бывшего главы страны Франсуа Бозизе попытались устроить переворот. Наступление на Банги было организовано 17 декабря. По словам Туадера, Бозизе пытался «уничтожить государственные институты республики и положить конец демократическому процессу, вместо которого должен был установиться хищнический режим».

Бандиты убивали людей, грабили, насиловали, сжигали поля с посевами и воровали природные ресурсы. Туадера заявил, что ЦАР «находится в войне», которую необходимо выиграть.

Для этого, по его словам, важно сплотиться и помочь армии и правоохранителям, которые защищают местных жителей. Туадера также поблагодарил союзников, российских инструкторов, тренирующих солдат FACA.

Напомним, в прошлое воскресенье в ЦАР прошли выборы президента и депутатов парламента. Бозизе не зарегистрировали кандидатом, и он попытался саботировать голосование.

Остановить наступление 17 декабря, а также защитить местных жителей в день выборов помогли миротворцы MINUSCA, союзники из Руанды и российские инструкторы. Последние оказали большую помощь в организации обороны и контрнаступления со стороны FACA.

Банги, Екатерина Попова

Банги. Другие новости 31.12.20

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