«Серьезные люди не воспринимают это как «привет»: Песков прокомментировал «войну башен Кремля»

В Кремле нет «войны» между башнями – есть «жаркие споры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву.

«Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры. Жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Но это не коим образом не является «войной башен», – сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь главы государства назвал телеграмм-каналы, которые публикуют информацию о той или иной политической структуре или политике – «платными дешевыми сливными бочками». Песков пояснил, что информация, якобы компроматы или попытки давления на кого-то через телеграм-каналы не увенчаются успехом.

«Многие действительно увлекаются этими сливными бочками – это феномен нашей страны. В Советском Союзе любили сплетни и анекдоты политические шепотом рассказывать, а теперь можно это делать в телеграмм-каналах. Мне кажется, еще оттуда пошло. Но серьезные люди в башнях не воспринимают это как «привет», они это даже не читают», – отметил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.01.21

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