«Разорванная» Америка, коронавирус и авантюры Эрдогана: названы главные опасности 2021 года

Главным мировым риском 2021 года станет «разделенная Америка». В «черном списке» потенциальных опасностей также оказались отставка канцлера Германии Ангелы Меркель и внешнеполитические авантюры президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в исследовании консалтинговой компанией Eurasia Group.

«Риск №1 на 2021 год – начало эпохи, в которой хозяин Белого дома считается нелегитимным примерно половиной страны. Отказ Дональда Трампа принять итоги выборов, которые, как он заявляет, были сфальсифицированы, уникальное событие для американской истории, которое подчеркивает, насколько Америка разделена. Сверхдержава, разорванная пополам, не может вернуться к обычному ведению дел. И когда самая могущественная страна в мире так разделена, проблемы возникают у всех. В результате геополитическая рецессия…» – говорится в публикации.

Вторая проблема, с которой предстоит столкнуться – затяжная пандемия, которая угрожает не только жизням людей, но и политической стабильности и мировой экономике, считают эксперты. По их оценке, вакцинация может еще больше усугубить социальное неравенство.

«Пандемия оставит в наследство высокий долг, увольнение рабочих и потерю доверия. Распространение вакцин приведет к разделению имущих и неимущих как внутри стран, так и между ними, разжигая гнев против власти и общественные беспорядки во многих странах. Некоторые развивающиеся рынки в этом году испытают кризис долга. При росте инфляции и стоимости заимствований у них будет гораздо меньше возможностей, чем у США и Европы, чтобы смягчить экономический удар COVID», – отмечается в докладе.

Ключевыми рисками эксперт также назвали трансформацию сотрудничества в борьбе против климатических изменений в соперничество, усиление напряженности в отношениях Китая и США и возможные конфликты в киберпространстве.

По оценкам аналитиков, риском также является ситуация в Турции, где президент Реджеп Эрдоган будет «изо всех сил пытаться вернуть разочарованных избирателей». «Это вызовет социальную напряженность, приведет к подавлению оппозиции и побудит Эрдогана к новым внешнеполитическим авантюрам, чтобы разжечь национализм и отвлечь своих сторонников. Но в этом году у президента Турции не будет международных друзей, которые защитили бы его от последствий», – подчеркнули авторы исследования.

Кроме этого, в список рисков включена отставка с политической арены канцлера Германии Ангелы Меркель. «Европа столкнется с экономическим похмельем из-за ужесточения ограничений в нескольких странах... Без немецкого лидера, который мог бы служить сильным и нейтральным переговорщиком, дипломатические усилия по разрешению энергетических и территориальных споров в Восточном Средиземноморье будут затруднены, как и процесс ООН по решению кипрских проблем. Позиция ЕС станет более агрессивной, поскольку Франция подталкивает большее количество стран-членов к жестким отношениям с Турцией, повышая вероятность дипломатического разрыва», – считают эксперты.

Москва, Александра Быстрицкая

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