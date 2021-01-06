Россияне определили размер идеальной зарплаты

Жители России хотели бы получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которое цитирует РИА «Новости».

Согласно итогам опроса, в среднем россияне хотели бы получать 158 000 рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга – 164 000 рублей.

Только 7% респондентов согласны на до 29 000 рублей в месяц в 2021 году. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 000 до 69 000 рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 000 до 149 000 рублей, пятая часть (19%) – от 150 000 рублей.

Исследование проводилось среди 3 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.01.21

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