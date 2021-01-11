Крещенские морозы ударили раньше срока: в Москву пришли холода

В Москву с началом рабочей недели пришли «поторопившиеся» Крещенские морозы – температура воздуха сегодня оказалась на 4-5 градусов ниже нормы. По данным центра «Фобос», столбик термометра в столице опустился до -9…-11°, в Подмосковье -8…-13°.

Синоптики отмечают, что европейская часть России оказалась под влиянием мощного ультраполярного вторжения, поэтому Крещенские морозы приходят раньше.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о суровой зимней погоде. «Период холода будет продолжительный. Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. Очень не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», – цитирует его «Вечерняя Москва».

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, во вторник, 12 января, ожидается до -13°. В среду, 13 января, до – 19°. В четверг мороз «поутихнет» до -18, в пятницу ожидается до -15-10°. В субботу прогнозируется до -17°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.01.21

Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла в рост. / Доходы, родственники, успеваемость детей и животные: мэрия Москвы готовит новую систему сбора данных о горожанах. / В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»