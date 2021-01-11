«Испытание славой»: в России создан первый «хайп-календарь»

В России создан первый «хайп-календарь», который предлагает идеи для привлечения внимания на каждый день 2021 года. Как пояснил в комментарии РИА «Новый День» создатель проекта, директор агентства «Взрывной PR» Роман Масленников, такой календарь поможет россиянам пройти «испытание славой», а политикам и бизнесменам – заявить о себе в отечественном медиа пространстве.

«Смысл в том, чтобы каждый день предприниматель, бизнесмен, депутат, политик, у которого нет вдохновения на креатив, чтобы придумать инфоповод и привлечь к себе внимание, мог заглянуть в календарь и «хайпануть». Календарь дает возможность каждый день хайповать или придумать свой креатив на основе предложений», – сказал Масленников.

Например, завтра, 12 января, авторы календаря советуют обратиться к мировому сообществу с просьбой «разделить два праздника: чтобы в один день не праздновался день работника прокуратуры и день похищений».

2 февраля календарь предлагает «найти сурка, который сможет предсказать год и предъявить претензии за насаждение американских ценностей».

В один из дней марта предлагается сделать акцию «Штурман». «Поездка (на такси) будет бесплатной в случае, если вы будете играть роль штурмана и направлять водителя», – пояснили авторы календаря.

В мае можно отметить день библиотек, «заочно оформив читательский билет политику или русскому реперу». В сентябре – установить памятник Илону Маску напротив Роскосмоса – «чтобы лучше работали». 19 октября в «черный понедельник» в США предоставлять скидки чернокожим постояльцам в размере 34%». В ноябре – «переименовать ритуальный салон в свадебное агентство имени Ксении Собчак».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.01.21

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