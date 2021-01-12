Готовы выезжать немедленно: россияне назвали список стран для спонтанных путешествий в 2021 году

Российские туристы в 2021 году готовятся к спонтанным путешествиям. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, наиболее востребованным направлениями оказались Турция, Италия и США.

Как показали опросы, подавляющее число россиян (64%) отметили, что в новом году намерены путешествовать именно спонтанно. Из 58% мечтают о внезапной поездке за границу, а 34% готовы прямо сейчас уехать в один из регионов России.

В частности, 10,5% респондентов заявили, что «немедленно» готовы были бы отправиться в Турцию. В Италию без долгой подготовки и планирования готовы поехать 9,3%, в США – 8,5%. Самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8%), Рим (5,2%) и Лондон (3,6%).

Также в десятку лидеров попали Таиланд (8%), Португалия (4,8%), Мальдивы (4,4%), Франция (4,3%), Объединенные Арабские Эмираты (4%), Великобритания (3,6%), Индонезия (3,2%) и Испания (3,2%).

Внутри России лидером оказался Сочи – 18% опрошенных призналось, что готовы «внезапно сорваться» именно туда. 13% респондентов назвали Петербург, 7% – Москву, 6% – Калининград и 4% – Казань.

Как сообщал «Новый День»: в конце 2020 года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала, что из-за высокой степени неопределенности и того, что «ситуация с ограничениями может меняться в течение суток в противоположном векторе», туристы предпочитают отказываться от долгосрочного планирования.

При этом в АТОР предупредили, что в 2021 году цены на поездки в любом случае будут пересмотрены в сторону повышения. «Вопрос в том, насколько. При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с зарубежными направлениями и между регионами, цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку. При умеренно оптимистичном сценарии – точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной – премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса», – пояснила тогда Ломидзе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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