В Латвии обнаружены утерянные 60 лет назад витражи из павильона ВДНХ

В Латвии найдены утерянные 60 лет назад витражи павильона Латвийской ССР на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

Известно, что витражи были демонтированы со здания в 1960-х годах во время смены экспозиции и общего оформления, после чего пропали. Как выяснил исследователь ВДНХ Дмитрий Воробьев, некоторые из них, в том числе «Рига», «Музей», «Взморье» и «Университет», были отправлены в столицу Латвии. В 1987 году русскоязычные названия сюжетов были заменены надписями на латышском языке. На сегодняшний день полностью сохранились центральные сюжеты в сборе, и сейчас украшают стены библиотеки одной из гимназий Риги.

Еще пять витражей Воробьев обнаружил в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее Латвии. «Вентспилс», «Даугавпилс» и «Мелиорация» расположены в оконном проеме на лестничной клетке. Также в оконном проеме лестничного марша на чердак сохранился витраж с сюжетом «Кулдига». Еще один витраж находится на чердаке. Это – орнаментальное панно с красной звездой, изначально располагавшееся над входом в павильон.

«Местонахождение остальных витражей на сегодняшний день неизвестно, но, возможно, они также будут найдены. При этом следует подчеркнуть, что за счет найденных витражей, а также имеющихся фотоматериалов специалисты смогут воссоздать все 17 витражей», – отмечается в сообщении ВДНХ.

Москва, Александра Быстрицкая

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