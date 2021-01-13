Страшная смерть: электричка протащила пассажира по перрону

В Москве задержан помощник машиниста электропоезда по делу о гибели пассажира. Об этом сообщила пресс-служба московского межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 января в 22:50 при отправлении электропоезда «Конаково – Москва» на станции «Березки дачные» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Одного из пассажиров зажало автоматическими дверями, однако электричка продолжила движение. В результате, потерпевшего по протащило по платформе. От полученных повреждений он скончался на месте.

По версии следствия, ЧП произошло из-за ненадлежащего контроля со стороны помощника машиниста за посадкой и высадкой пассажиров и работой автоматических дверей и сигнальной лампы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, после чего будет решен вопрос о мере пресечения.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.01.21

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