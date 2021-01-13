Метель и снежные заносы: в московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе на ближайшие сутки объявлен желтый уровень опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг ожидается сильный снегопад с метелью, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что в четверг, 14 января, метели продолжатся. Ночью в столбик термометра опустится в Москве до -16 °, по области до -18°, днем в регионе ожидается -15...-10° с порывистым ветром до 12-17 м/с. При этом возможны снежные заносы и гололедица.

В пятницу, 15 января, прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Днем в Москве -16...-14°, по области -18...-13°. Ветер северо-восточный и северный, 6-11 м/с. На дорогах также возможна гололедица.

В выходные дни также ожидаются метели. В субботу, 16 января, температура в Москве -15...-13°, по области -18...-13° при северном ветре с порывами до 15 м/с. Воскресенье, 17 января, может стать самым холодным днем зимы. Ночью столбик термомента опустится до -25...-20°, днем -20...-15°.

В понедельник, 18 января, преимущественно без осадков. Температура ночью -23...-18° днем -15...-10°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.01.21

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