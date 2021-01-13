В Южном Судане арестована группа россиян

В Южном Судане задержаны несколько россиян, среди которых издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов и блогер Илья Варламов. Об этом сообщили сами задержанные в социальных сетях.

«Меня, блогера Илью Варламова и еще троих только что в городе Капоэта на востоке Южного Судана арестовала Национальная Служба безопасности за «подозрение в наличие дрона», – пояснил Верзилов в среду в твиттере.

Варламов подтвердил информацию о задержании. «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении», – рассказал Варламов, отметив, что позже всем задержанным объявили об их аресте.

Капоэта, Светлана Антонова

Капоэта. Другие новости 13.01.21

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