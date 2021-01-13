В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным резким ухудшением погодных условий. Как сообщили региональные управления МЧС, вечером и ночью ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Предупреждение действует в Москве с 21:00, в Подмосковье – с 20:00.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует соблюдать осторожность при нахождении на улице и при управлении автомобилем. Спасатели советуют избегать близости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, и не укрываться под деревьями. В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее Гидрометцентр России объявил по повышенном уровне погодной опасности в столичном регионе в связи с сильным снегом и порывистым ветром.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.21

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