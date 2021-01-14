Погода в московском регионе: морозы будут усиливаться

В ближайшие дни морозы в московском регионе будут усиливаться. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, из-за влияния еще одного циклона холодная погода будет сопровождаться снегопадами.

В пятницу, 15 января, ночью ожидается небольшой снег, в Москве -17...-15°, по области -19...-14°, местами до -23°. Днем местами также возможен небольшой снег, в Москве -15...-13°, по области -18...-13°.

В субботу, 16 января, ночью вновь прогнозируется небольшой снег, местами метель. В Москве ожидается -19...-17°, по области -22...-17°. Днем также вероятен снег, местами метель. Температура в Москве будет на уровне -15...-13°, по области -18...-13° с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В воскресенье 17 января, ночью также возможен небольшой снег, в Москве -21...-19°, по области -23...-18°. Днем без осадков. в Москве -17...-15°, по области -20...-15°.

В понедельник, 18 января, без осадков, ночью -27...-22°, днем -20...-15°. Во вторник, 19 января, местами слабый снег, ночью -22...-17°, днем -15...-10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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