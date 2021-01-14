Задержанные в Южном Судане россияне освобождены: готовятся вылететь на родину

Задержанная накануне в Южном Судане группа россиян, среди которых блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов, освобождена из-под стражи и готовится вылететь в Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

В диппредставительстве уточнили, что сейчас россияне находятся в столице страны Джубе. «Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке», – сообщил представитель посольства, отметив, что от россиян никаких жалоб не поступало.

Как сообщалось ранее, граждане РФ были задержаны в Капоэте, поводом для этого стало обнаружение пульта от дрона в их багаже.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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