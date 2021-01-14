Московская недвижимость подорожала до нового рекорда

В 2020 году средняя стоимость одного квадратного метра в московских новостройках выросла на 21% и достигла уровня 236 тысяч рублей, что стало историческим рекордом для столичного рынка жилья. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков ЦИАН, исследование которых цитирует РБК.

Эксперты отмечают, что в старых границах столицы новые квартиры подорожали на 19%. Сейчас 1 кв м стоит 251,3 тысячи рублей, это на 40,4 тысячи больше, чем в начале прошлого года. В Новой Москве рост был еще сильнее – на 32%. Стоимость 1 кв м на в 174,6 тысячи рублей, что на 41,9 тысячи выше, чем в январе 2020 года.

При этом выручка столичных девелоперов от продаж новостроек в 2020 году составила 1,32 трлн рублей, что на 22% больше прошлогоднего показателя. Это также рекордный уровень за всю историю наблюдений, говорится в исследовании.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что рекордный рост цен и крупная выручка девелоперов стали эффектом от льготной ипотеки, перехода все большего числа проектов на эскроу-счета и девальвация рубля, из-за которой россияне инвестировали в жилье для сохранения сбережений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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