Бизнесмен Евгений Пригожин установит памятник погибшим в ЦАР российским журналистам

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В свете освобождения окрестностей центральноафриканского города Сибю Евгений Пригожин обратился к Министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате с официальным письмом. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года произошло убийство российских журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Российский бизнесмен предложил за свой счет установить памятник на месте гибели российских журналистов. По его словам, монумент станет «символом многолетней борьбы народа Центральноафриканской республики с бандформированиями и памятником их жертвам».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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