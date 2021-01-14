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Четверг, 14 января 2021, 21:10 мск

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Бизнесмен Евгений Пригожин установит памятник погибшим в ЦАР российским журналистам

Фото: shutterstock.com

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил за свой счет установить памятник на месте гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В свете освобождения окрестностей центральноафриканского города Сибю Евгений Пригожин обратился к Министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате с официальным письмом. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года произошло убийство российских журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Российский бизнесмен предложил за свой счет установить памятник на месте гибели российских журналистов. По его словам, монумент станет «символом многолетней борьбы народа Центральноафриканской республики с бандформированиями и памятником их жертвам».

Москва, Светлана Антонова

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