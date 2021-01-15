Незапланированная остановка поезда: на МЦД-1 произошел сбой в движении

Сегодня утром произошел сбой в движении поездов на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги, Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено в сторону Одинцова «из-за незапланированной остановки поезда». «Остановившемуся поезду оказывает помощь другой состав, который высадил пассажиров. Вспомогательный поезд отбуксирует неисправный с путей», – пояснили в департаменте.

По данным источника «Интерфакса», на станции Бескудниково МЦД-1 остановилась электричка, следовавшая от станции «Лобня» до станции «Одинцово». Предварительной причиной остановки он назвал техническую неисправность состава.

Москва, Светлана Антонова

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