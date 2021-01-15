«Мы губим себя»: футурологи предрекли крах человечества

Человеческая цивилизация движется по пути деградации и глобальной катастрофы на фоне стремительного развития цифровых технологий и опасности появления новых смертельных вирусов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на Гайдаровском форуме.

В частности, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский обратил внимание, что бум технологий и онлайн-сервисов, который произошел за последний год не только в России, но и во всем мире, «освобождает огромное количество времени», что ставит проблему его использования. «Интересно не то, какие будут технологии, а то, как изменятся люди с развитием этих технологий. Сейчас сервисы нам освобождают несколько часов жизни от тех вещей, которые не нужно делать. Я с марта ни разу не ходил в магазин – все само приезжает. Мы избавлены от 3-4-5 часов в день, которые раньше тратили на непроизводительные вещи», – констатировал он.

По его словам, пока многие не научились рационально использовать этот ресурс. «А давайте посмотрим, на что мы тратим это время? На себя, на саморазвитие, на то, чтобы сделать свою жизнь лучше? Или посмотреть еще немного сериалов? Это важная история. Технологии делают за нас все больше и больше. Казалось бы – пользуйся! А мы сливаем это время непонятно куда», – подчеркнул Ларьяновский.

При этом он обратил внимание, что развлекательные платформы и социальные сети ежегодно тратят миллиарды долларов, чтобы люди продолжали смотреть сериалы или раз за разом обновлять ленту новостей в приложениях. «А тратится ли столько на образование и образовательный контент»? – задается вопросом Ларьяновский.

Футуролог, вице-президент фонда «Наука за продление жизни» Алексея Турчина со своей стороны отметил, что модель будущего состоит из двух расходящихся путей. «Либо мы идем к радикальному продлению жизни, цивилизации как боги, либо – с помощью возникающих новых технологий губим себя, происходит глобальна катастрофа, человечество исчезает», – сказал он.

По словам футуролога, сейчас второй сценарий «становится более вероятным». «Мы видим, что пандемия – первый звоночек такой катастрофы, которая может произойти в больших масштабах. Следующий вирус, особенно, если он будет искусственный, может вызывать гораздо большую летальность», – пояснил Турчин, обратив внимание, что футурологи рисуют модель мира с наложенной картой желаемого будущего и тех рисков, которые могут произойди: куда мы должны попасть и чего мы должны избежать.

Москва, Александра Быстрицкая

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