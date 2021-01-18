Морозы скоро отступят: москвичей ждет температурная «встряска»

В Москве минувшая ночь оказалась самой холодной за зиму. Однако на этой неделе жителей региона ждет температурная «встряска» – уже к концу рабочей недели прогнозируется резкое потепление.

По данным Гидрометцентра РФ, в ночь на понедельник, 18 января, столбик термометра в Москве опустился до -29...-27°, по области -31...-26°. Днем в столице ожидается -22...-20°, по области -23...-18°. Ветер слабый. Местами гололедица.

Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, эти показатели ниже климатической нормы на 8-12 градусов. «В ночь на Крещение (19 января) в Москве -21…-23 градуса, по области до -26. Днем 19 января минус 12-14, пройдет небольшой снег», – уточнила синоптик в комментарии «Российской газете».

Однако уже в среду, 20 января, начнется потепление. Днем в Москве ожидается -13...-11°, по области -15...-10°. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Местами гололедица.

В четверг, 21 января, местами возможен снег (ночью небольшой). Температура ночью -17...-12°, днем -5...0°. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Паршина пояснила, что на север европейской территории России, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. «Температура повысится до нуля – минус 5 градусов. И 22 января ожидается повышение дневной температуры до +4 градусов и выше. Кстати, в прошлом году 22 января в Москве было +4,3 градуса, так что есть шанс повторить или даже превзойти прошлогодний январский рекорд», – отметила синоптик.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.01.21

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