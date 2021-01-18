«Нарушает Конституцию»: Додон обвинил нового президента Молдавии в узурпации власти

Новый президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть. Об этом заявил экс-глава республики Игорь Додон. «Сейчас у нас есть политические шоу, конституционная и политическая блокада и все более заметные попытки узурпации власти по стороны президента», – цитирует его слова РИА «Новости».

Додон пояснил, что Санду «боится взять на себя ответственность», тем самым реализуя худший из возможных сценариев –«полную блокаду работы государственных институтов». «С момента отставки правительства прошел почти месяц, президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями, Майя Санду уже нарушает Конституцию. В этих условиях Соцпартия требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента», – сказал он и добавил, что президент «пытается прикрыть свое бездействие активной внешней повесткой, отправляясь в рабочие поездки в Киев и Брюссель».

Напомним, в середине ноября председатель партии «Действие и солидарность», проевропейский политик Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии.

В начале декабря парламент Молдавии сократил полномочия Санду: из подчинения главе государства выведена Служба информации и безопасности. Авторы проекта заявляют, что главная спецслужба республики не может подчиняться человеку с двойным гражданством: у Санду есть румынский паспорт.

В ответ Санду заявила, что «правительство Додона должно уйти из-за некомпетентности и издевательств над людьми», и потребовала провести досрочные парламентские выборы.

Кишинев, Александра Быстрицкая

Кишинев. Другие новости 18.01.21

«Кубышку» решили распечатать: Путин поручил потратить часть ФНБ на нефтегазохимию. / Госдума перенесла встречу с министром Решетниковым в январе по просьбе правительства. / «Насколько он Putinversteher?» Новый глава правящей партии Германии оказался в «русской западне». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»