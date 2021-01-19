Кредитное ужесточение: одобрение банковских займов снизилось до трехлетнего минимума

В России в 2020 году было одобрено только 33,9% заявок на розничные кредиты – это абсолютный трехлетний минимум. Такие выводы представлены в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как пишет РБК, самое заметное ужесточение кредитной политики затронуло автокредитование: в этой сфере было отклонено 62% заявок на займы, против 56,5% в 2019 году. Также значительно просели необеспеченные кредиты и кредитные карты – до 31,2%.

В то же время аналитики отмечают, что в 2020 году был зафиксирован расцвет ипотечного кредитования – уровень одобрения стал самым высоким за последние 4 года – удовлетворено 71,3% обращений.

По оценке экспертов, снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Как пояснила аналитик агентства Moody's Светлана Павлова, банки давно придерживаются консервативного подхода, а в прошлом году кредиторы ужесточали требования из-за ослабления платежеспособности заемщиков и высокого уровня неопределенности. «Кризис и пандемия, безусловно, поспособствовали еще более значительному «закручиванию гаек»», – пояснила она.

Павлова также отметила, что такое ужесточение уже привело к замедлению роста потребительского кредитования. «Скорее всего, на фоне низкой базы 2020 года мы увидим в этом году некоторое движение в сторону повышения риск-аппетита банков по мере возврата к положительному росту доходов домохозяйств», – считает эксперт.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, со своей стороны, отметил, что в случае сохранения негативных тенденций банки могут дополнительно ужесточить свои риск-метрики. «Динамика одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он (уровень одобрения) будет максимальным, а в необеспеченных сегментах – минимальным», – сказал он.

Напомним, по данным ЦБ, на 1 декабря 2020 года доля просроченных кредитов в общем объеме розничных ссуд составляла 4,7%. Самый заметный прирост проблемных долгов был зафиксирован в мае, июле, августе и октябре. В это время абсолютный объем просроченных кредитов увеличивался более чем на 20 млрд рублей, а темпы роста просрочки превышали среднемесячные значения 2019 года.

Как сообщал «Новый День», по мнению части экономистов, в 2021 году Россию может ожидать рост плохих долгов и «зомби-заемщики». Это связано с тем, что реальные данные по просроченным кредитам замаскированы «ширмой» реструктуризации долгов и кредитных каникул, на которые власти пошли весной 2020 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.01.21

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