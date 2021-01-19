«Нарушение основополагающих прав»: Госдума заявит в ПАСЕ о притеснении русскоязычных граждан Украины

Нижняя палата российского парламента намерена подготовить заявление по ситуации с притеснением русскоязычных граждан на Украине и обозначить эту проблему на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Учитывая предстоящую поездку нашей делегации в ПАСЕ, поручим Петру Олеговичу Толстому, руководителю делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ с тем, чтобы наши коллеги, европейские парламентарии, обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине», – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы.

По мнению председателя нижней палаты российского парламента, то, что происходит на Украине с притеснением русскоязычного населения, – «это нарушение основополагающих прав». «Право на изучение родного языка должно быть, его надо защищать», – отметил он.

Напомним, на Украине 16 января вступило в силу требование к сфере услуг обслуживать клиентов только на украинском языке. Для нарушителей новых требования предусмотрены штрафы, но они будут введены с 16 июля 2022 года. При этом санкциям будут подвергаться предприятия, а не персонал.

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на преподавание на украинском языке, начиная с пятого класса. Школы, в которых обучение осуществляется на других языках, смогут работать в прежнем режиме еще три года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.01.21

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