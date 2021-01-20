Переговоры зашли в тупик: попытка АП объединить «СР» с малыми партиями буксует

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» обсуждают новое возможное название после своего объединения. Как пишет РБК со ссылкой на источники в партиях и администрации президента (АП), основной вариант – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» пока не нашел единогласной поддержки.

По словам собеседников издания, вопрос нового названия оказался самым конфликтным в ходе переговоров. Так, лидер «эсеров» Сергей Миронов заявил, что объединенная партия должна сохранить лейбл «Справедливая Россия» без всяких «добавок». По его мнению, предложенный вариант, где упоминаются все три названия, слишком длинный.

Источники отмечают, что обсуждается компромиссная версия с полным названием «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», и сокращенным – «Справедливая Россия».

Известно также, что изначально переговорщики склонялись к варианту «Справедливая Россия – За правду», но в последний момент «Патриоты России» потребовали включить и их. После этого переговоры о названии зашли в тупик.

Как сообщал «Новый День», информация об объединении «СР» с малыми партиями стала активно обсуждаться в российском медиа-пространстве осенью. В конце ноября в СМИ появились сообщения о желании АП еще до конца декабря объединить «эсеров» «как минимум» с партиями «За правду» и «Родина», а «как максимум» – с «Патриотами России» и Партией пенсионеров.

В конце декабря стало известно, что АП активно лоббирует объединение «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». При этом источники изначально сообщали, что отмечается, что сами переговоры проходят непросто, поэтому проект сорваться.

В частности, малые партии ждут гарантий, что они не «растворятся» в «Справедливой России». Между тем в «СР» не считают, что малые партии дадут серьезную прибавку в голосах и не намерены менять идеологические очертания.

В начале осени эксперты неоднозначно оценивали судьбу «Справедливой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Согласно некоторым оценкам, партии будет непросто преодолеть 5-процетный барьер из-за идеологических и структурных проблем.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.01.21

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