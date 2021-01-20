В России резко увеличилось число преступлений в сфере информационных технологий

В России резко выросло число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом свидетельствует криминальная статистика, которую опубликовала сегодня пресс-служба МВД России.

В частности, в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. С учетом такой статистики общее число зарегистрированных в России преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких – на 14%.

В то же время, по данным МВД, по сравнению с прошлым годом количество преступлений против личности уменьшилось на 5,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 3,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 6,7%.

Количество граждан, погибших от преступных посягательств, сократилось на 5,2%. Число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, – на 6,9%.

Вместе с тем по итогам 2020 года отмечается уменьшение числа разбоев – на 21,7%, грабежей – на 16,2%, общего количества краж – на 3%, в том числе квартирных – на 22,6% и краж транспортных средств – на 27,1%.

В МВД также отмечают, что безопаснее стало в общественных местах. Снизилась уличная преступность. Так, преступлений на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано меньше на 9,9%, в том числе грабежей – на 24,8%, краж – на 18,5%, разбойных нападений – на 23,3%.

«В 2020 году зафиксировано снижение на 9,5% числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе на 15,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% – вреда средней тяжести, на 10% – легкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.01.21

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