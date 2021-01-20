Абхазия отказалась выдавать России предполагаемых убийц «Япончика»

Абхазия не будет выдавать России двух предполагаемых убийц криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как «Япончик». Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры республики.

«Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова В.К., в соответствии с которым Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводятся следственные и процессуальные действия. Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», – говорится в сообщении абхазкой Генпрокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что в соответствии с УПК РА и межгосударственным договором, подписанным с РФ, возможно, привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, в случае поступления из компетентных органов РФ соответствующих материалов уголовного дела.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. «Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия», – отмечалось в сообщении ведомства.

По версии СКР, после совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и умер от полученных ранений 9 октября того же года. Информированные источники «Интерфакса» связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. Судя по этим данным, несколько лет назад Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии. Одной из жертв «криминальной войны» стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.01.21

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