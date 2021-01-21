Москву захватила погодная турбулентность: на регион идут ледяные дожди

Московский регион продолжит лихорадить от погодных перепадов. Согласно прогнозу центра «Фобос», после Крещенских морозов ожидаются ледяные дожди.

Завтра, 22 января, осадки будут переходить в дожди, ночью и утром – ледяные. «Наледь не просуществует долго, так как дневная температура повысится до +2...+4°, и всё начнет таять», – предупреждают синоптики.

В выходные дни в регионе ожидается пасмурная погода, столбик термометра будет показывать до +3°. Возможны туманы и дожди.

Напомним, по данным Гидрометцентра РФ, в ночь на понедельник, 18 января, столбик термометра в Москве опустился до -29...-27°, по области -31...-26°.

Москва, Александра Быстрицкая

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