Москалькова сообщила, на что больше всего жаловались россияне в 2020 году

Россияне в 2020 году чаще всего жаловались на нарушения трудовых прав. Об этом сообщила омбудсмен уполномиченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. По ее словам, в основном обращения жителей страны касались ситуаций в жилищной сфере и ЖКХ, на втором месте оказались вопросы социального обеспечения.

«В 2020 году произошел рост обращений в сфере законодательства о трудоустройстве и занятости населения, и это понятно, что связано в первую очередь с ситуацией с пандемией, – пояснила Москалькова. – На 30% мы получили увеличение таких обращений. Несмотря на то, что мы ушли на дистанционный личный прием граждан, он не только не уменьшился, но наоборот увеличился».

Омбудсмен отметила, что почти 54% жалоб касалось прекращения трудовых отношений, выросло и количество обращений по вопросам установления статуса безработного – в 2019 году было всего 4 таких письма, «сегодня их под 200».

По вопросам нарушения соцгарантий для семей с детьми обратилось почти 1 200 россиян. «Рост количества обращений, конечно, обусловлен ситуацией по ограничительным мерам и противодействию распространения коронавирусной инфекции», – констатировала Москалькова.

По ее словам, в целом в 2020 году более 7 тысяч обращений россияне оставили по телефону, и 2,5 тысячи – в письменном виде. При этом 39% обращений (3 786) уполномоченному касались проблем в жилищной сфере и ЖКХ, второе место заняли вопросы социального обеспечения (20% обращений, или 1 927).

«Наиболее частыми темами обращений является назначение пенсии и несогласие с ее размерами, вопросы предоставления ежемесячных выплат и социальных льгот, материальной помощи, недоступность социальных учреждений и качества созданных в них условий пребывания, вопросы предоставления технических средств реабилитации и доступности инфраструктуры для инвалидов», – заявила Москалькова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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