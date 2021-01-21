В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в ближайшие часы под влиянием теплого фронта циклона ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах вероятна гололедица.

Экстренное предупреждение действует до 11 часов 22 января в Москве, и до 13 часов завтрашнего дня в Подмосковье.

Спасатели рекомендуют жителям столичного региона отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать осторожность на улице.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.01.21

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