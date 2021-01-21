Итоги «дистанта»: более 80% школьников проявили неблагоприятные психические реакции

Более 80% российских учеников, которых отправили на дистанционное обучение, заработали проблемы со здоровьем. Как сообщил сегодня на брифинге депутат Государственной думы от КПРФ Олег Смолин, об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей Минздрава РФ. В нем приняли участие 30 тысяч респондентов, хотя и «не было строгой выборки», отметил парламентарий.

«Проявились неблагоприятные психические реакции – 84%, нарушения сна – 56%, частая смена настроения – 4%, депрессивное состояние – 42%, испытали головные боли 27%», – зачитал итоги исследования Смолин.

Кроме того, 21% участников опроса назвал режим самоизоляции невыносимым, подавленность испытали 13%. При этом ровное положительное настроение удалось сохранить 33% опрошенных.

«Вот вам влияние на психическое здоровье, а есть влияние на физическое, – сообщил Смолин. – Такой режим обучения нарушал все возможные СаНПины». Предельная рабочая нагрузка ребенка для работы с компьютером составляет пять часов в день, однако шесть-семь уроков и выполнение домашнего задания уложатся уже не в пять, а в десять часов, пояснил депутат.

Поддерживать уровень качества образования фактически могли только дети с высокой мотивацией, остальные «использовали дистанционные уроки чтобы поиграть, отвлекались, и так далее». Кроме того, согласно тому же опросу 70% детей стали меньше гулять и передвигаться, 35% стали тратить больше времени на общение в соцсетях, у 55% снизилась физическая нагрузка.

Пока пандемия разрасталась, перевод детей на дистанционное обучение выглядел хоть и плохой, но вынужденно необходимой мерой. «Теперь, когда пандемия вроде бы идет на убыль, мы надеемся, что можно будет учить детей в нормальном очном режиме, – подчеркнул Смолин. – Но прогнозы эпидемиологов и вирусологов разные: кто-то говорит, что все закончится к лету, кто-то – что весной мы переживем очередную волну пандемии. Тем более, что находятся все новые разновидности вирусов, а вакцинация в нашей стране отстает от потребностей».

Качество школьного образования уже сейчас оставляет желать лучшего, а «обучение на дому с псевдодистантом еще больше ухудшает качество знаний большинства детей, слабо мотивированных на такого рода учебу, только сильно мотивированные дети сохраняют это качество», – констатировал Смолин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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